Movida selvaggia a Gallipoli? Allarme dopo alcune risse (Di mercoledì 5 agosto 2020) Gallipoli - Si riunirà domani pomeriggio in prefettura il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, in adesione alla richiesta del sindaco Stefano Minerva. Il prefetto Maria Rosa Trio ha ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

ruiciccio : RT @corrmezzogiorno: #Lecce Folla, scontri a bottigliate e alcol: allarme movida selvaggia a Gallipoli|Foto - corrmezzogiorno : #Lecce Folla, scontri a bottigliate e alcol: allarme movida selvaggia a Gallipoli|Foto - christocatSW : RT @GFT78: @christocatSW È pieno lì. C'è un intero quartiere della Baia Verde in cui dei miei parenti e conoscenti, pur avendo l casa, ad a… - GFT78 : @christocatSW È pieno lì. C'è un intero quartiere della Baia Verde in cui dei miei parenti e conoscenti, pur avendo… - corrmezzogiorno : #Lecce Folla, scontri a bottigliate e alcol: allarme movida selvaggia a Gallipoli|Foto -

Ultime Notizie dalla rete : Movida selvaggia Milano, movida selvaggia: sventato l’assalto di una baby gang a gruppo di turisti IL GIORNO Movida selvaggia a Gallipoli? Allarme dopo alcune risse

GALLIPOLI - Si riunirà domani pomeriggio in prefettura il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, in adesione alla richiesta del sindaco Stefano Minerva. Il prefetto Maria Rosa Trio ha evidente ...

"Ordine pubblico e decoro urbano Solo un lontano ricordo L’amministrazione è colpevole"

Le notizie provenienti dall’Argentario d’estate, dovrebbero raccontare storie d’allegria, spensieratezza, mare, sole, movida e jet set. "Purtroppo – commenta Luigi Scotto, capogruppo ’Argentario, il p ...

GALLIPOLI - Si riunirà domani pomeriggio in prefettura il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, in adesione alla richiesta del sindaco Stefano Minerva. Il prefetto Maria Rosa Trio ha evidente ...Le notizie provenienti dall’Argentario d’estate, dovrebbero raccontare storie d’allegria, spensieratezza, mare, sole, movida e jet set. "Purtroppo – commenta Luigi Scotto, capogruppo ’Argentario, il p ...