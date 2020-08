MotoGp – Marquez, che forza di volontà! Il messaggio social: “cadere è permesso, alzarsi un obbligo” [FOTO] (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sembrava pronto a tornare in pista in Andalusia, ma Marc Marquez non solo non è riuscito a correre lo scorso Gp, salterà anche il prossimo a Brno. Possibile ritorno addirittura a Misano, a settembre, per lo spagnolo che si è dovuto sottoporre ad una seconda operazione per rimuovere e sostituire la placca all’omero, danneggiata dopo il frettoloso rientro della scorsa gara. Attraverso i social il campione del mondo di MotoGp ha voluto tranquillizzare i fan con un messaggio che mostra grande grinta: “cadere è permesso, alzarsi è un obbligo“. C’è da scommettere che Marquez tornerà più forte che mai. L'articolo MotoGp – Marquez, che ... Leggi su sportfair

