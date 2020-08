MotoGP Brno 2020, Valentino Rossi: “Cercherò di salire ancora sul podio” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Il podio dell’ultima gara è stato un grande risultato e una grande emozione, per cui spingeremo al 100% per essere di nuovo competitivi in questo weekend e dare il massimo”. Valentino Rossi vuole continuare a stupire e dopo il podio della seconda gara a Jerez ha l’ambizione di far bene anche nell’appuntamento di Brno con il Gran Premio della Repubblica Ceca: “E’ il circuito dove ho vinto la mia prima gara assoluta, in 125, nel 1996 ed è qualcosa che non potrò mai dimenticare. Normalmente l’atmosfera è davvero fantastica su questa pista ma sfortunatamente dovremo correre senza tifosi. Ma resta un bellissimo circuito, che mi piace molto, per cui proveremo a regalare ai tifosi che ci seguono da casa un bello spettacolo”. Anche Vinales mira alla ... Leggi su sportface

