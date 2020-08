Moto Gp, per Misano si pensa a qualche migliaio in tribuna. E Bonaccini ha già un’idea per gli stadi (Di mercoledì 5 agosto 2020) BOLOGNA – Quasi certa la presenza del pubblico nei prossimi grandi eventi motoristici in programma in Emilia-Romagna, a partire dal doppio appuntamento con la MotoGp a Misano del 13 e del 20 settembre. “Quanti saranno gli spettatori ammessi? Qualche migliaio di spettatori sicuramente, siamo abbastanza certi che ci sarà la possibilità di farlo”, ha spiegato oggi il presidente Stefano Bonaccini durante una conferenza stampa in video. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Moto per Trial con 190 kg di moto per Pol Tarrés: che numeri con la Yamaha Ténéré 700 Moto.it Moto, scooter, ciclomotori ed elettrici venduti in Europa nel 2020

Dei dati di vendita in tutta Europa ne abbiamo scritto una paio di settimane fa, ricordando che nel mese di giugno c'è stata una ripresa a livello continentale pari a +24%, il che ha portato il saldo ...

MotoGP, Bradley Smith: “Alla Aprilia RS-GP 2020 manca tempo in pista”

La ripartenza non è stata certo delle migliori per Aprilia. Un doppio zero a Jerez con Aleix Espargaró, qualche punto solo con Bradley Smith, alle prime gare da pilota MotoGP dopo tanto tempo ...

