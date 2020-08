Morto Sergio Zavoli, il maestro della tv: inchieste che hanno fatto la storia (Di mercoledì 5 agosto 2020) E' Morto Sergio Zavoli, giornalista, scrittore e politico italiano. "Ha lavorato in Rai dal 1947 e ne è stato presidente dal 1980 al 1986. Ci ha lasciato all'età di 96 anni". Lo scrive su Twitter Rai Cultura. Nato a Ravenna nel 1923 e cresciuto a Rimini, Zavoli è stato direttore del Gr e del quotidiano 'Il Mattino', autore di grandi inchieste e programmi, come 'La notte della Repubblica'. È stato senatore per quattro legislature, l'ultima, la XVII, dal 2013 al 2018, tra le fila del Pd. Molteplici le reazioni dal mondo politico. “Sergio Zavoli è stato un maestro di giornalismo e di cultura. Ha raccontato l'Italia con originalità, saggezza e competenza. Si è occupato di ... Leggi su liberoquotidiano

