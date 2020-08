Morra De Sanctis, tir che trasportava 400 quintali di pasta finisce fuori strada (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMorra De Sanctis (Av) – Subito dopo le ore 17’00 di oggi 5 agosto, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia è intervenuta a Morra De Sanctis, in contrada Orcomone, per il recupero di un autotreno che trasportava 400 quintali di pasta. Infatti il pesante automezzo, proveniente da Foggia e diretto a Reggio Calabria, per seguire le indicazioni del navigatore ha preso una strada interpoderale che va dal Fornicoso sull’Ofantina SS 7 BIS. Quando l’autista si è accorto di aver sbagliato direzione, nel fare l’inversione di marcia finisce fuori strada rimanendo bloccato. Per poter recuperare l’automezzo ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Morra Sanctis Concerto all'alba nei giardini pensili di Morra de Sanctis AvellinoToday Latitante fermato all’aeroporto di Fiumicino

Scacco matto per un 44enne di origini dominicane colpito da un ordine di carcerazione in carico alla Stazione Carabinieri di Morra de Sanctis (AV), emesso dalla Procura della Repubblica presso il Trib ...

Aeroporto Fiumicino: arrestato un 44enne. Era irreperibile dal 2018

Un 44enne è stato arrestato dai carabinieri di Morra de Sanctis, accusato per i reati di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Irreperibile dal 2018, dopo u ...

Scacco matto per un 44enne di origini dominicane colpito da un ordine di carcerazione in carico alla Stazione Carabinieri di Morra de Sanctis (AV), emesso dalla Procura della Repubblica presso il Trib ...Un 44enne è stato arrestato dai carabinieri di Morra de Sanctis, accusato per i reati di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Irreperibile dal 2018, dopo u ...