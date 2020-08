Montecorvino Pugliano, manutenzione e potenziamento del sistema di videosorveglianza (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMontecorvino Pugliano (Sa) – In questi giorni a Montecorvino Pugliano è in atto la revisione e il potenziamento del sistema di videosorveglianza al fine di aumentare il livello di sicurezza e controllo del territorio, e combattere, così, atti di microcriminalità e fermare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. L’attuale impianto è costituito da 50 postazioni di ripresa, di cui 7 abilitate alla lettura delle targhe veicolari. I dispositivi sono collegati ad un server centralizzato installato nella sede comunale, nel quale vengono registrate e conservate le immagini secondo la normativa vigente. Le telecamere attualmente guaste, oppure con ... Leggi su anteprima24

