Monica Leofreddi la giornalista in Bikini in perfetta forma fisica (FOTO) (Di mercoledì 5 agosto 2020) E’ in perfetta forma la giornalista Monica Leofreddi, a 55 anni sfoggia un Bikini da urlo e fa incetta di like Professionale, preparatissima, ma anche bellissima, Monica Leofreddi è un vero schianto a 55 anni! La bella e apprezzata giornalista e conduttrice sfoggia un Bikini che mette in mostra il suo fisico tonico e sodo. Nel suo corpo i segni dell’età sono scivolati e appare sempre bella e in forma smagliante. Classe 1965, Monica Leofreddi ha iniziato nel 1982 la sua carriera, conducendo programmi sportivi. Successivamente è stata inviata in vari collegamenti esterni di Unomattina. La Leofreddi ha anche condotto Torto ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Monica Leofreddi in bikini a 55 anni: la giornalista è in splendida forma - #Monica #Leofreddi #bikini #anni: - antoniopiras3 : @ilrere @SalvatoreCow @marina_graziani @francysenette @QVC @QVCITALIA Non me ne vogliano le altre come Carlotta Bra… -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Leofreddi Monica Leofreddi in bikini a 55 anni: la giornalista è in splendida forma MeteoWeek Monica Leofreddi in bikini a 55 anni: la giornalista è in splendida forma

Nata a Roma 8 febbraio 1965, Monica Leofreddi ha cominciato la sua carriera nel 1982 come conduttrice di trasmissioni sportive. Poi l’abbiamo vista come inviata per i diversi collegamenti esterni di U ...

Lorella Cuccarini e Silvio Testi: “29 anni insieme”/ “Le chiamano nozze di granito..”

“Buon anniversario”, ha scritto Rita Dalla Chiesa mentre Monica Leofreddi ha aggiunto – “traguardo più prezioso”. LORELLA CUCCARINI E SILVIO TESTI: IL SEGRETO DEL LORO AMORE Lorella Cuccarini e Silvio ...

Nata a Roma 8 febbraio 1965, Monica Leofreddi ha cominciato la sua carriera nel 1982 come conduttrice di trasmissioni sportive. Poi l’abbiamo vista come inviata per i diversi collegamenti esterni di U ...“Buon anniversario”, ha scritto Rita Dalla Chiesa mentre Monica Leofreddi ha aggiunto – “traguardo più prezioso”. LORELLA CUCCARINI E SILVIO TESTI: IL SEGRETO DEL LORO AMORE Lorella Cuccarini e Silvio ...