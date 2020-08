Mkhitaryan: “ Questa una delle mie stagioni migliori. Domani dobbiamo tenere palla noi” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Insieme all’allenatore Fonseca, in conferenza ha parlato anche l’esterno d’attacco Mkhitaryan. Ecco le sue parole: A cosa dovrà stare stare attenta la Roma Domani? “Secondo me dobbiamo essere attenti in tutto, si gioca in partita secca e non in due. dobbiamo essere attenti, avere il pallone, giocare, non sempre avanti ma tenere il pallone. Essere fiduciosi, se si gioca con fiducia si può vincere, non dobbiamo perdere la testa, essere equilibrati”. Lo scorso anno, per motivi di sicurezza non hai giocato la finale di Europa League. Ti dà una carica in più per dare tutto? “Ovviamente è stato un peccato non giocare lo scorso anno, è una storia chiusa. Non voglio parlare di questo, mi fa male. ... Leggi su alfredopedulla

