Mimic, dopo il franchise cinematografico, diventerà una serie tv (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il racconto Mimic, dopo il franchise cinematografico degli anni '90, diventerà una serie tv prodotta da Miramax TV. Mimic, dopo essere diventato un film nel 1997, darà vita a una serie tv e il pilot sarà diretto da Paul WS Anderson. Il progetto verrà prodotto dal regista in collaborazione con Jeremy Bolt per conto di Miramax Television. A scrivere la sceneggiatura dell'adattamento per il piccolo schermo di Mimic sarà Jim Danger Gray (Orange is the New Black). Il progetto è tratto dal racconto breve di Donald A. Wollheim e racconta la storia di insetti modificati geneticamente che si evolvono e sviluppano la capacità di imitare la propria preda umana, senza dimenticare la corsa contro il ... Leggi su movieplayer

