Milik scivola dietro Llorente nelle gerarchie per il Barcellona (Di mercoledì 5 agosto 2020) Barcellona-Napoli sarà la gara di tanti spagnoli che militano nelle fila dei partenopei. José Maria Callejon, Fabian Ruiz e forse anche Fernando Llorente. L’attaccante è stato infatti inserito all’ultimo minuto nella lista UEFA ed ha ripreso ad allenarsi a Castel Volturno, come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, in vista di un suo possibile utilizzo in Champions. Llorente partirà infatti con la squadra per la Catalogna e potrebbe essere un’alternativa a Mertens e soffiare in questo modo l’occasione a Milik per scendere in campo. Milik ha capito di essere finito indietro nelle gerarchie di Gattuso, ma ha reagito senza fare polemiche. Il ... Leggi su ilnapolista

