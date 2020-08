Milik, la Juventus vuole lo sconto. No alla richiesta di 40 milioni (Di mercoledì 5 agosto 2020) Milik e la Juventus fanno pressioni al Napoli La trattativa che dovrebbe portare Arek Milik alla Juventus si complica, a causa della richiesta economica del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Gazzetta_it : #calciomercato #Milik-#Juventus: per sbloccare l'affare serve il grimaldello #Bernardeschi? - DiMarzio : #Calciomercato | La #Juventus vuole l'attaccante del #Napoli - DiMarzio : #DeLaurentiis: 'Non sono stupito dello scudetto di #Sarri con la #Juventus. Lui rimane nel mio cuore, ma ha fatto q… - SkySportWeb : ?? Ufficiale! Arkadiusz Milik è un nuovo giocatore della Juventus ?? - news24_napoli : Gazzetta su Milik: "Sarebbe pronto a liberarsi a zero pur di andare… -