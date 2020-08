Milik Juventus, ecco quando si chiuderà l’affare: Sarri l’ago della bilancia (Di mercoledì 5 agosto 2020) Milik Juventus – La dirigenza targata Andrea Agnelli è molto vicina al secondo colpo dopo Arthur. Il centravanti polacco è praticamente stato bloccato ma se ne riparlerà dopo il match di Champions League, in programma venerdì, contro il Lione. Lo ha confermato il giornalista Paolo Paganini tramite i microfoni di Radio Kiss Kiss. Sarà dunque l’ex Ajax il sostituto principale di Gonzalo Higuain. Juventus: Milik dipende da Sarri L’esperto di mercato della Rai, però, annuncia che l’operazione dipende anche dal futuro di Maurizio Sarri. Se il tecnico toscano non dovesse essere confermato, probabilmente, salterà anche l’operazione relativa al centravanti. Le parole: Leggi anche:Mercato ... Leggi su juvedipendenza

