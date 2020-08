Milik, alla Juve bastano 40 milioni cash per prenderlo ma non cede perché ha il favore del polacco (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Juve vorrebbe Duvan Zapata, ma costa troppo. L’Atalanta non intende trattare per meno di 50 milioni. Dieci di meno ne costerebbe Milik, scrive la Gazzetta dello Sport, ma in questo caso i bianconeri non vogliono cedere, forti dell’ok del polacco. “Il Panterone costa troppo: si chiama Duvan Zapata, la Juve lo vorrebbe, ma l’Atalanta non ci sente e mai si siederebbe per un’offerta cash inferiore ai 60 milioni. Il Gigante costa meno: si chiama Arkadiusz Milik, ha un contratto in scadenza nel 2021 e ha già comunicato al Napoli di non voler rinnovare. Il Maschio Angioino gli piace, anzi gli piaceva. La Juve molto di più, al punto che l’ha scelta. E ha detto di no alle ... Leggi su ilnapolista

