Milano-Sanremo 2020, percorso e altimetria: le novità, non cambia il finale (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il percorso e l’altimetria della Milano-Sanremo 2020, la Classicissima che nelle ultime settimane ha fatto discutere le autorità portando proprio ad un cambiamento del suo svolgimento. I sindaci della provincia di Savona hanno infatti detto “no” al passaggio della corsa e gli organizzatori hanno quindi cambiato la parte centrale: niente Passo del Turchino, le due principali asperità diventano così la salita di Niella Belbo nelle Langhe (quasi 20 km al 3% di media) e Colle di Nava (3,9 km al 3% nel finale). La corsa tornerà sul mare e sul percorso classico per gli ultimi 30 chilometri: prima la Cipressa (5,6 km al 4,1 % di media) e poi a 9 km dall’arrivo di Via Roma c’è il ... Leggi su sportface

