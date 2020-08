Milan, preso a titolo definitivo Pierre Kalulu (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Milan ha preso ufficialmente a titolo definitivo Pierre Kalulu. Il 2000 francese arriva dopo aver militato tra le fila dell’Olympique Lione e ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2025. Il prezzo del trasferimento è calcolato intorno al mezzo milione. Il terzino destro ha fatto un assist in sette gare di Youth League mentre non si è ancora tolto la soddisfazione del debutto in prima squadra. Leggi su sportface

