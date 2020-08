Milan, Bonaventura saluta: “Ho vissuto un sogno, esperienza indimenticabile” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Giacomo Bonaventura ha terminato la propria avventura in rossonero e ha salutato con un post su Instagram tutto l’ambiente Milan, ringraziando per l’opportunità avuta e dichiarando che si è trattato di un’esperienza indimenticabile nonostante alcuni infortuni di troppo: “Ho vissuto un sogno. Gli anni passati al Milan sono stati un’esperienza indimenticabile. Voglio ringraziare tutte le persone con cui hocondiviso questa fantastica avventura: presidenti, dirigenti, allenatori, compagni di squadra, medici e fisioterapisti. Grazie anche a tutti coloro che lavorano “dietro le quinte” a Milanello, sono loro il vero motore del Milan, grazie a loro ogni giorno ci sentiamo ... Leggi su sportface

AntoVitiello : #Bonaventura saluta il #Milan: 'Ho vissuto un sogno, gli anni passati al Milan sono stati un'esperienza indimentica… - AntoVitiello : Il #Milan saluta sui social #Bonaventura: 'Grazie Jack'. Stasera l'ultima in rossonero per fine contratto - DiMarzio : #Milan, l'ultima partita di Jack #Bonaventura in rossonero si conclude con momento intimo e commovente - MarcheGIORGIA : RT @AntoVitiello: #Bonaventura saluta il #Milan: 'Ho vissuto un sogno, gli anni passati al Milan sono stati un'esperienza indimenticabile.… - halloreus : RT @AntoVitiello: #Bonaventura saluta il #Milan: 'Ho vissuto un sogno, gli anni passati al Milan sono stati un'esperienza indimenticabile.… -