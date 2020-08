Migranti, scontro tra il dem Ricci e la Santanchè: “Il Covid non ha la pelle nera”. “Sei ridicolo” (video) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Botta e risposta a L’Aria che tira, su La7, tra il sindaco di Pesaro, il dem Matteo Ricci, e Daniela Santanchè, parlamentare di Fratelli d’Italia. Il tema, molto dibattuto in tv in questi giorni, è quello dei Migranti positivi che, anziché rispettare la quarantena, si danno alla fuga mettendo a rischio la salute degli italiani. Ebbene per quelli del Pd anche solo pensare una ovvietà come questa equivale a una professione di razzismo. Così Matteo Ricci, scontrandosi con la Santanchè, ha detto: “Il coronavirus non ha la pelle nera, è di tutti i colori delle pelli del mondo, perché è una pandemia, che il coronavirus arriva dai negri, come direbbe la Santanchè, è una stupidaggine colossale”. A quel punto l’esponente di ... Leggi su secoloditalia

“Lampedusa ormai è stata «conquistata» dagli stranieri irregolari che, giorno dopo giorno, sono sbarcati senza che nessuno opponesse loro il divieto di sbarcare. Nella notte, con più imbarcazioni, son ...

Comunali, Sinistra unita presenta i candidati a sostegno di Caramaschi

Le due capolista sono l'insegnante Francesca Califano e Karin Cirimbelli, impegnata nell'accoglienza dei migranti. Priorità del partito ... che nonostante gli scontri con Caramaschi sul tema sicurezza ...

“Lampedusa ormai è stata «conquistata» dagli stranieri irregolari che, giorno dopo giorno, sono sbarcati senza che nessuno opponesse loro il divieto di sbarcare. Nella notte, con più imbarcazioni, son ...Le due capolista sono l'insegnante Francesca Califano e Karin Cirimbelli, impegnata nell'accoglienza dei migranti. Priorità del partito ... che nonostante gli scontri con Caramaschi sul tema sicurezza ...