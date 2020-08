Migranti, il caso delle “riammissioni in Slovenia” dei richiedenti asilo che arrivano in Friuli Venezia Giulia dalla rotta balcanica (Di mercoledì 5 agosto 2020) La rivolta delle persone Migranti nella ex caserma Cavarzerani di Udine ha riacceso i riflettori sulla rotta balcanica, quella attraverso la quale i profughi afghani e pakistani cercano di arrivare nell’Unione europea. Con la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese che annuncia un “imminente rafforzamento” del contingente di militari già destinato alla vigilanza della frontiera. Da circa un mese gli arrivi sul territorio friulano sono continui. Così come quelle che il Viminale definisce “riammissioni” in Slovenia: vale a dire che i Migranti identificati vicino al confine vengono riportati dall’altra parte. Anche se vogliono chiedere protezione internazionale. E anche se il viaggio a ritroso non è affatto sicuro, come raccontano le numerose ... Leggi su ilfattoquotidiano

Davide : Riassunto breve del convegno anti-lockdown di Salvini: il Covid-19 è un falso problema. Eccetto quando colpisce i m… - GiovanniToti : Accogliere o no migranti nel proprio Paese è una scelta. Ma è una scelta politica.Oggi con il caso #OpenArms abbiam… - MSF_ITALIA : Siamo stati costretti a chiudere il centro di isolamento per il #Covid19 sull’isola di #Lesbo (Grecia). La chiusur… - ribelle51 : RT @fattoquotidiano: Migranti, il caso delle “riammissioni in Slovenia” dei richiedenti asilo che arrivano in Friuli Venezia Giulia dalla r… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Migranti, il caso delle “riammissioni in Slovenia” dei richiedenti asilo che arrivano in Friuli Venezia Giulia dalla r… -