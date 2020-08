Microsoft vuole azzerare la produzione di rifiuti entro il 2030 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Microsoft prevede di interrompere la produzione di rifiuti dalle sue operazioni aziendali entro il 2030 e si impegna, inoltre, a non utilizzare più materie plastiche monouso per le sue confezioni entro il 2025.Come parte del suo obiettivo "zero rifiuti", l'azienda riutilizzerà o riciclerà il 90% dei suoi rifiuti internamente, senza inviarli a riciclatori di terze parti. Uno degli articoli più costosi che verranno riciclati internamente sono i server utilizzati nei data center di Microsoft. La società si è anche impegnata a eliminare gli sprechi dal proprio processo di produzione.L'anno scorso, i più grandi complessi di uffici di Microsoft hanno inviato ... Leggi su eurogamer

