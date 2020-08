Microsoft Edge Dev: supporto per i temi di Chrome (Di mercoledì 5 agosto 2020) La variante Dev del browser Microsoft Edge si è aggiornata alla versione 86.0.594.1 introducendo il supporto per i temi di Chrome e altre novità. Novità in questa versione Aggiunta la possibilità di installare i temi dal Chrome web store. Introdotta una flag che permette di utilizzare il tasto Backspace per tornare indietro (o avanti se premuto insieme a Shift) sulle pagine web. Questa flag è disattivata per impostazione predefinita. Aggiunta un’opzione nelle impostazioni che consente di disattivare i suggerimenti dalla cronologia e dai preferiti durante la ricerca nella barra degli indirizzi. Implementate nuove autorizzazioni per i siti web per realtà virtuale e aumentata. Aggiunto un collegamento tra la pagina ... Leggi su windowsinsiders

WindowsBlogIta : Come abilitare le schede verticali in Microsoft Edge - filippo_mol : Come abilitare le schede verticali in Microsoft Edge - faggyvee : Come abilitare le schede verticali in Microsoft Edge - ProH4Ck : Come abilitare le schede verticali in Microsoft Edge - alex_m_84 : Come abilitare le schede verticali in Microsoft Edge -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Edge Microsoft Edge, il web browser di Windows 10 si aggiorna con diverse novità Il Fatto Quotidiano Samsung Galaxy Note 20, sempre il migliore business phone

L’azienda coreana ha annunciato l’arrivo del suono nuovo telefono con il pennino pensato per chi lavora ma che non disdegna anche le attività più ludiche Dopo i numerosi leak che hanno anticipato il l ...

Microsoft chiede aiuto agli utenti per l'update che rallenta il Pc

Oltre un mese fa, quando Microsoft iniziò a distribuire l'aggiornamento che installava la più recente versione del browser Edge (quella basata su Chromium), alcuni segnalammo che l'update sembrava ave ...

L’azienda coreana ha annunciato l’arrivo del suono nuovo telefono con il pennino pensato per chi lavora ma che non disdegna anche le attività più ludiche Dopo i numerosi leak che hanno anticipato il l ...Oltre un mese fa, quando Microsoft iniziò a distribuire l'aggiornamento che installava la più recente versione del browser Edge (quella basata su Chromium), alcuni segnalammo che l'update sembrava ave ...