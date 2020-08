Meteo ROMA: ritorno del BEL TEMPO, di nuovo scenario estivo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Meteo su ROMA vedrà un progressivo rinforzo dell'anticiclone, preludio ad una fase più stabile con temperature in aumento. Il caldo si avvertirà soprattutto dal weekend, con valori prossimi ai 35 gradi. Mercoledì 5: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 18°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1008 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord-Ovest 6 Km/h, raffiche 29 Km/h. Zero Termico: circa 3400 metri. Giovedì 6: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 18°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 5 Km/h, raffiche 35 Km/h. Zero Termico: circa 4000 metri. Venerdì 7: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 33°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 7 Km/h, ... Leggi su meteogiornale

MeteoNonnaRoma : Domani ce sarà er sole! Te lo dice nonna tua! Bello tondo e brillante ner cielo come 'na porpetta fritta! #meteo #roma #sole - manuela417 : @RenatoSouvarine Ecch'é, una novità??? A Roma meno,molto meno caldo, a Baratti? Se tutto marcia, meteo compreso, g… - marco93meloni : Nel frattempo a Roma...?? . . #fulmine #fulmini #thunder #thunderstorm #storm #meteo #wheater #rain #rome #roma… - quartomiglio : La TEMPERATURA PERCEPITA esiste oppure no? - OttaviDeborah : RT @Roma: Mattina nubi sparse e schiarite, pomeriggio poco o parzialmente nuvoloso con possibile sviluppo di temporali isolati, sera poco o… -