Meteo PESCARA: TEMPORALI anche forti mercoledì, gran fresco. Seguirà miglioramento (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Meteo su PESCARA sarà compromesso mercoledì, con TEMPORALI anche di forte intensità. Da giovedì tornerà il sole, in un contesto ancora inizialmente fresco. Nel weekend si riavrà la vera estate. Mercoledì 5: nuvoloso con TEMPORALI, ventoso. Stima Pioggia 8 mm. Temperatura da 19°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1009 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 17 Km/h, raffiche 48 Km/h. Zero Termico: circa 3300 metri. Giovedì 6: poco nuvoloso, ventoso. Temperatura da 20°C a 27°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord 17 Km/h, raffiche 44 Km/h. Zero Termico: circa 3800 metri. Venerdì 7: sereno, ventoso. Temperatura da 22°C a 30°C. ... Leggi su meteogiornale

infoitinterno : Nuova allerta meteo per Pescara e l'Abruzzo, ecco quando - infoitinterno : Meteo PESCARA: temporali e schiarite oggi e nei prossimi giorni - infoitinterno : Meteo PESCARA: oggi e domani sole e caldo, Martedì 4 nubi sparse - infoitinterno : Meteo PESCARA: oggi sole e caldo, Domenica 2 poco nuvoloso, Lunedì 3 sole e caldo - danieledann1 : ??#Caldo: Bollino rosso in 10 città con #temperature fino a 40 °C, tra queste si segnalano: - #Roma; - #Torino; -… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo PESCARA Nuova allerta meteo per Pescara e l'Abruzzo, ecco quando IlPescara Meteo PESCARA: TEMPORALI anche forti mercoledì, gran fresco. Seguirà miglioramento

Il meteo su Pescara sarà compromesso mercoledì, con temporali anche di forte intensità. Da giovedì tornerà il sole, in un contesto ancora inizialmente fresco. Nel weekend si riavrà la vera estate. Mer ...

Primavera: festa scudetto per l’Atalanta, il Napoli retrocede con Pescara e Chievo

La squadra bergamasca festeggia il secondo tricolore consecutivo, dopo la comunicazione presa dal consiglio della Figc in virtù dello stop del campionato Primavera 1 per il Coronavirus. In seguito all ...

Il meteo su Pescara sarà compromesso mercoledì, con temporali anche di forte intensità. Da giovedì tornerà il sole, in un contesto ancora inizialmente fresco. Nel weekend si riavrà la vera estate. Mer ...La squadra bergamasca festeggia il secondo tricolore consecutivo, dopo la comunicazione presa dal consiglio della Figc in virtù dello stop del campionato Primavera 1 per il Coronavirus. In seguito all ...