Meteo, ondata di freddo in Australia: la neve imbianca lo stato di Victoria e la Tasmania, spolverata anche a Melbourne [FOTO e VIDEO] (Di mercoledì 5 agosto 2020) La neve ha imbiancato molte parti dello stato di Victoria e della Tasmania ieri, martedì 4 agosto, a causa di un sistema di bassa pressione che ha portato un’ondata di freddo nell’Australia sudorientale. Secondo i Meteorologi Australiani, sono state registrate nevicate al di sotto dei 150 metri s.l.m. nello stato di Victoria. Sono state confermate nevicate a Birregurra (117 metri s.l.m.), Colac (134m s.l.m.), Mirboo North (200m s.l.m.) e a Warncoort (200m s.l.m.). Le vette di Dandenong e Yarra Ranges e dell’area alpina hanno ricevuto 20-30cm. Una spolverata di neve ha ricoperto anche il centro di ... Leggi su meteoweb.eu

infoitinterno : Meteo FERRAGOSTO rischio ondata di CALDO, intensità evento - pastoriniss : RT @tonyscalari: Dall'ondata di calore a eventi meteo estremi nell'arco di 24 ore. In provincia di Mantova coltivazioni di meloni, angurie,… - DavideBettati : RT @tonyscalari: Dall'ondata di calore a eventi meteo estremi nell'arco di 24 ore. In provincia di Mantova coltivazioni di meloni, angurie,… - MariuzzoAndrea : RT @tonyscalari: Dall'ondata di calore a eventi meteo estremi nell'arco di 24 ore. In provincia di Mantova coltivazioni di meloni, angurie,… - DanielaPF75 : RT @tonyscalari: Dall'ondata di calore a eventi meteo estremi nell'arco di 24 ore. In provincia di Mantova coltivazioni di meloni, angurie,… -