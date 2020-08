Meteo NAPOLI: fase instabile acuta, poi di nuovo ESTATE (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Meteo su NAPOLI sarà caratterizzato da temporali anche forti mercoledì, con temperature sotto media. Successivamente, il sole tornerà protagonista ed avremo caldo estivo tipico del periodo. Mercoledì 5: nubi sparse con temporali, ventoso a tratti. Stima Pioggia 5 mm. Temperatura da 19°C a 27°C. Pressione atmosferica media: 1008 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 27 Km/h. Zero Termico: circa 3400 metri. Giovedì 6: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 31°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 7 Km/h, raffiche 32 Km/h. Zero Termico: circa 3800 metri. Venerdì 7: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 21°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in aumento. ... Leggi su meteogiornale

