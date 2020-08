Meteo Italia a 15 giorni, possibile burrasca dopo Ferragosto (Di mercoledì 5 agosto 2020) possibile EVOLUZIONE Meteo A 15 giorni In questo momento stiamo attraversando una piccola crisi Meteo climatica estiva. Piccola perché durerà poco, grande in termini di effetti sia lato precipitazioni sia lato temperature. Un vero e proprio break che, visto quanto stava succedendo i giorni scorsi, ci stava. Ma come detto durerà poco, nel weekend tornerà in auge l’Alta Pressione e il tempo migliorerà rapidamente. Miglioramento, in questo periodo, è sinonimo di sole e temperature in celere aumento, tant’è che si tornerà su valori termici diffusamente estivi. Tra non molto ci occuperemo nel dettaglio anche delle proiezioni termiche, prima però dobbiamo soffermarci sulla configurazione barica perché ancora una ... Leggi su meteogiornale

ilcentrotirreno : News: Italia, Estero, Cronaca, Politica, Arte e Cultura, Eventi, Cinema, Musica, Sport, Salute, Tecnologia, Cucina,… - officialmenotz : RT @3BMeteo: Buona notizia #meteo: ci attende un weekend con caldo moderato e temporali che abbandonano la Penisola - CentroMeteoITA : #METEO - #ITALIA bersaglio di ACQUAZZONI e #TEMPORALI, scatta l'#ALLERTA della Protezione Civile, ecco le città int… - infoitinterno : METEO FERRAGOSTO 2020 - novità in arrivo in ITALIA per la festa dell'ESTATE, ecco la tendenza - TuttoQuaNews : RT @3BMeteo: Buona notizia #meteo: ci attende un weekend con caldo moderato e temporali che abbandonano la Penisola -