Messina: divulgava foto e video della ex, libanese arrestato per Revenge porn (Di mercoledì 5 agosto 2020) Palermo, 5 ago. (Adnkronos) – Un uomo, un libanese, è stato arrestato con l’accusa di Revenge porn a Patti (Messina). I Carabinieri della Compagnia di Patti hanno arrestato iAhmed Yaghi di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, poiché gravemente indiziato dei reati di atti persecutori aggravati, diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, diffamazione aggravata, violenza privata e molestie, ai danni di una donna. In particolare, a seguito della richiesta di aiuto della vittima che ha denunciato i fatti al comando ... Leggi su calcioweb.eu

