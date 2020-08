Mes, Bonaccini sfida Salvini e Meloni: “Per l’Emilia-Romagna 3 miliardi, vorrei dibattito con loro” (Di mercoledì 5 agosto 2020) BOLOGNA – Stefano Bonaccini vuole i miliardi di Mes per rifondare la sanità dell’Emilia-Romagna e non esita a sfidare Matteo Salvini e Giorgia Meloni ad un confronto pubblico sui fondi della discordia. Quei fondi “sono anche cantieri che aprono, imprese che lavorano, maestranze, fornitori, allestitori. Mi piacerebbe fare un bel dibattito con Salvini e Meloni su queste questioni e poi vediamo cosa spieghiamo agli italiani a proposito di chi è favorevole e chi è contrario”, ha mandato a dire il presidente della Regione, questa mattina in diretta a Omnibus su La7. Leggi su dire

“Il Mes significa tra i 35 e i 37 miliardi di euro che verrebbero dati praticamente subito all’Italia per un’unica condizione: spenderli per la sanità pubblica di questo Paese. Per l’Emilia-Romagna sa ...

