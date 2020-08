Mercedesz Henger Instagram, incantevole in costume a Forte dei Marmi: «La perfezione» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Su Instagram un nuovo scatto favoloso di Mercedesz Henger, ex naufraga de ‘L’Isola dei famosi’, nota al grande pubblico anche per essere la compagna di Lucas Peracchi, volto di ‘Uomini e donne’, oggi affermato personal trainer, che durante il periodo di lockdown ha aiutato la compagna a mantenersi in forma. E i risultati si vedono eccome: lo dimostra l’ultima foto al mare. Il costume arancione valorizza ancora di più il fisico statuario dell’influencer. leggi anche l’articolo —> Eva Henger Instagram magnifica in costume, il tempo non è passato: «Che bambola» Mercedesz Henger Instagram, incantevole in ... Leggi su urbanpost

Su Instagram un nuovo scatto favoloso di Mercedesz Henger, ex naufraga de ‘L’Isola dei famosi’, nota al grande pubblico anche per essere la compagna di Lucas Peracchi, volto noto di ‘Uomini e donne’, ...

Ha aperto MagazzinoZero: presenti vip e sportivi

della moda, e della tv, fra cui il figlio di Moser, Mercedesz figlia di Eva Henger, Pago, il pallavolista Angeloni, e il calciatore Coda.

