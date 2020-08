Mercato discografico italiano digitale, raggiunto l’85% dei ricavi durante la pandemia (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un salto del 20% nella digitalizzazione in un anno: è l’esito del lockdown nel Mercato discografico italiano della prima metà dell’anno. Solo lo streaming è passato da un tasso di share del 60% nel 2019 all′80% di giugno 2020: un incremento mai visto negli anni precedenti in un Mercato resiliente che rappresentava ancora una importante fetta del fatturato di CD e vinili nel mondo.La pandemia ha cambiato definitivamente i comportamenti anche di una fascia adulta di popolazione che si è spostata sulle piattaforme digitali, facendo crescere del 33% i ricavi da abbonamenti nel primo semestre di quest’anno.Gli ultimi dati rilasciati da Spotify in occasione della trimestrale hanno inoltre confermato la corsa degli abbonati premium a ... Leggi su huffingtonpost

Irama annuncia il nuovo EP 'Crepe' in uscita il 28 agosto

Con un post pubblicato sui social, Irama ha annunciato l’arrivo di un progetto discografico nuovo di zecca a seguito del grande successo della hit “Mediterranea”. Un lavoro ambizioso quello in arrivo ...

