Megan Fox: Brian Austin Green racconta come ha scoperto il tradimento della sua ex moglie (Di mercoledì 5 agosto 2020) Brian Austin Green e Megan Fox si sono separati dopo che la moglie si è innamorata del rapper Machine Gun Kelly, l'attore durante un'intervista ha raccontato come ha scoperto la relazione. Brian Austin Green ha scoperto che la moglie Megan Fox stava frequentando il rapper Machine Gun Kelly e ora che i due attori si sono separati, la star di Beverly Hills, 90210 ha raccontato come ha scoperto il tradimento durante un'intervista a Hollywood Raw Podcast. Brian Austin Green e Megan Fox si erano sposati nel 2010 e ... Leggi su movieplayer

goldenxsra : È arrivata Megan Fox pff - cinemaniaco_fb : ?????????????? Megan Fox inizia le riprese di Till Death in Bulgaria - clikservernet : Megan Fox inizia le riprese di Till Death in Bulgaria - roseinvain : Poi cioè Megan Fox è una delle attrici più conosciute e fa film da quando era una teenager magari questo mi fa cred… - roseinvain : raga io ero stra convinta che Megan Fox fosse una mega milfona e che avesse minimo 15 anni più di Kells.... non rie… -

Ultime Notizie dalla rete : Megan Fox Brian Austin Green rompe il silenzio: "Con Megan (Fox) è una situazione terribile" Sky Tg24 Megan Fox ha scritto un messaggio per Machine Gun Kelly su Instagram che dimostra quanto stanno facendo sul serio

gli ho detto ciao e l'ho guardato negli occhi, sapevo che era quello che io chiamo una fiamma gemella. Siamo due metà della stessa anima" ha raccontato Megan.

Megan Fox inizia le riprese di Till Death in Bulgaria

Megan Fox inizierà nei prossimi giorni le riprese del film horror-thriller intitolato Till Death nella città di Sofia, in Bulgaria. Megan Fox sarà la protagonista dell'horror-thriller Till Death, le c ...

gli ho detto ciao e l'ho guardato negli occhi, sapevo che era quello che io chiamo una fiamma gemella. Siamo due metà della stessa anima" ha raccontato Megan.Megan Fox inizierà nei prossimi giorni le riprese del film horror-thriller intitolato Till Death nella città di Sofia, in Bulgaria. Megan Fox sarà la protagonista dell'horror-thriller Till Death, le c ...