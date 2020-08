Media-punti nell’ultimo biennio Atalanta tra le grandi d’Europa (Di mercoledì 5 agosto 2020) Quando l’anno scorso l’Atalanta conquistò il terzo posto in Serie A con 69 punti molti tifosi delle squadre rivali scrissero sui social commenti del genere: «Tanto fra un anno tornerete a centro classifica, se non nei quartieri bassi». Sottolineavano, a ... Leggi su ecodibergamo

ZaynFragoloso : @frauz_fra Eh, tesoro ti capisco per tua esperienza personale, però io non mi riconosco perché non sono precisa, ta… - 7hiva : @b_baolo Va bhe, non è che sia stata un'eccezione... questo è il punto, sembra quasi che gli convenga non cambiare… - kukalajet : @Nozucchero @vanabeau @alian_maria @danieledv79 Non è corretto. L’Albania è ancora un paese troppo conservatore e s… - bertocamilla : oggi mi è stato registrato l’ultimo degli esami fatti e la mia media (ponderata) è aumentata di 3 punti rispetto al… - antofns : @Mh_artLA @Mattia66640560 @napolifan97 @FerrettiV @Max_883 ti ripeto, stagione miracolata, vi è andato tutto bene p… -