Mazzoni Campania Libera | “Grazie Matttarella | regioni coinvolte su risorse Ue”

"Il Presidente Mattarella va ringraziato perché ribadisce l'importanza del ruolo delle regioni nella programmazione, per usare presto e bene le risorse previste da Recovery Fund e Just Transition Fund", lo dichiara Erminia Mazzoni, capolista di Campania Libera alle prossime elezioni regionali. "Ancora una volta è evidente come, quando si parla di investimenti e di programmazione europea – prosegue – , l'aspetto più importante non sia spendere, ma saper spendere: fare una buona programmazione in termini di progettazione europea vuol dire annullare il divario infrastrutturale tra territori". "Le regioni dovranno giocare un ruolo da protagoniste, ma non nell'ottica del solito ...

