Marvel’s Avengers: Nuovi dettagli sui cosmetici e Sfide (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’uscita di Marvel’s Avengers si avvicina, ma prima del lancio fissato per il 4 Settembre, i giocatori potranno provarlo in Anteprima grazie alle Closed e Open BETA, le quali avranno luogo a partire dal 7 Agosto e in diversi appuntamenti del mese, prima per chi ha prenotato il gioco su PS4 poi per tutti gli altri. Quest’oggi il team di sviluppo torna a parlare sul gioco, soffermandosi su oggetti cosmetici, Sfide e contenuti in arrivo dopo il lancio del gioco, a seguire i dettagli. Marvel’s Avengers: Contenuti in esclusiva Sony Playstation Iniziamo col dirvi che coloro che acquisteranno il gioco su PS4 o PS5 potranno beneficiare di contenuti in Anteprima o esclusivi, come la possibilità di impersonare Spider-Man, il quale sarà disponibile dopo il lancio ... Leggi su gamerbrain

SimoneGironi : Ing.Gironi Marvel's Avengers: il personaggio di Spider-Man sarà esclusiva delle console Sony -… - infoitscienza : Marvel's Avengers: Spider-Man sarà esclusivo su PS4 e PS5 - infoitscienza : PS5, altre esclusive in arrivo dopo Spider-Man su Marvel’s Avengers? - infoitscienza : Spider-Man in Marvel's Avengers è solo una delle esclusive a cui Sony lavora - infoitscienza : Spider-Man sarà un'esclusiva Playstation in Marvel's Avengers L'Uomo Ragno arriverà nel 2021 come -

Ultime Notizie dalla rete : Marvel’s Avengers Anche Spider-Man in Marvel's Avengers, ma sarà un'esclusiva Playstation ScreenWEEK - Cinema e Serie TV