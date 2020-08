Mario Moretti, l’intervista che sconvolse la tv (Di mercoledì 5 agosto 2020) Questo articolo Mario Moretti, l’intervista che sconvolse la tv . Mario Moretti è stato il capo storico delle Brigate Rosse. A far discutere è stata una sua intervista di molti anni fa, fatta da Sergio Zavoli. Mario Moretti è senza alcun dubbio una delle figure più controverse della storia italiana. Si sta infatti parlando di uno dei capi storici delle Brigate Rosse. Pluri condannato all’ergastolo, … Leggi su youmovies

Mario Moretti è stato il capo storico delle Brigate Rosse. A far discutere è stata una sua intervista di molti anni fa, fatta da Sergio Zavoli. Mario Moretti è senza alcun dubbio una delle figure più ...

Addio a Sergio Zavoli: maestro del giornalismo televisivo, tra sport e inchieste indimenticabili

Di lui resteranno la compostezza, il rigore e la professionalità. Che usava allo stesso modo nell'intervistare Felice Gimondi nel "Processo alla tappa" lungo le strade del Giro d'Italia o il capo dell ...

