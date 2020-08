Marchegiani: “Champions? Bayern Monaco con maggiori chance. La Juventus può vincere ma deve…” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Luca Marchegiani non ha dubbi su quello che potrebbe essere il cammino in Champions ed Europa League delle italiane. L'ex portiere, tra le altre di Torino e Lazio, ha parlato ai microfoni de Il Tempo soffermandosi sul percorso soprattutto di Juventus, Inter e Roma.Marchegiani: "Juventus può vincere in Champions se migliora condizione"caption id="attachment 994891" align="alignnone" width="594" Juventus (Getty Images)/caption"In Champions non ho una favorita. Se fosse stato un momento normale, avrei detto Manchester City, ma in questo momento il Bayern Monaco potrebbe essere la squadra che ha le maggiori possibilità", ha spiegato Marchegiani. "In ogni caso faccio il tifo per le italiane, se la ... Leggi su itasportpress

