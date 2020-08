Manchester United, se salta Sancho è pronto il piano B: affondo su un ex Juventus (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Manchester United ha individuato in Jadon Sancho il rinforzo per la prossima stagione. I Red Devils starebbero trattando sulla base di circa 100 milioni di euro col Borussia Dortmund per l'inglesino che ha fatto faville in questa stagione. In caso, però, di mancata conclusione della trattativa, sarebbe già pronto il piano B. Si tratta di un ex giocatore della Juventus.Manchester United: Coman alternativa a Sanchocaption id="attachment 890009" align="alignnone" width="657" Coman (Getty Images)/captionStando a quanto riporta AS, il Manchester United si starebbe cautelando sul mercato. Sancho resta l'obiettivo numero uno per la prossima stagione. L'esterno è uno dei ... Leggi su itasportpress

