Manchester City-Real Madrid, probabili formazioni ritorno ottavi Champions League (Di mercoledì 5 agosto 2020) Si riparte con gli ottavi di finale di ritorno di Champions League, vale a dire le quattro sfide che non si sono disputate a marzo a causa dell’emergenza coronavirus. Venerdì 7 agosto spicca Manchester City-Real Madrid, con i padroni di casa favoriti dopo l’1-2 dell’andata in terra spagnola: ecco le probabili formazioni. Occhio però all’esperienza e alla classe di una squadra esperta come quella dei blancos. Appuntamento alle ore 21, veniamo ora alle possibili scelte dei due tecnici. QUI City – Guardiola dovrebbe schierare Bernardo Silva come falso nueve con Mahrez e Sterling ai suoi lati, in difesa inserito Garcia. QUI Real – Isco e ... Leggi su sportface

L'allenatore del City a DAZN parla dell'o… - DilectisG : RT @DiMarzio: #ChampionsLeague, le designazioni di Manchester City-Real e Juve-Lione

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City Manchester City-Real Madrid dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Manchester City, ufficiale il colpo Ferran Torres

Nuovo colpo di mercato per il Manchester City di Guardiola, è infatti arrivato ufficialmente dal Valencia la giovane stellina Ferran Torres. Nei mesi scorsi anche la Juventus si era interessata al… Le ...

Calciomercato Lazio – Koch nome nuovo per la difesa | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO LAZIO – Centrata la qualificazione alla Champions League 2020-2021, la Lazio di Claudio Lotito si è tuffata sul mercato alla ricerca di rinforzi di qualità per disputare ...

