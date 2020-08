Manchester City, Guardiola: “Se non vinco la Champions avrò fallito” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Bisogna vincere perché non so che proverei nel vedere che ancora non e’ successo. Ci ho provato il primo anno, il secondo, il terzo, il quarto… gli anni in cui sono stato qui. Se posso giocarla, posso vincerla. Se non la vinco avrò fallito ma l’importante è averci provato. Quello che ho vinto non mi dà il diritto morale di saperne di più”. Pep Guardiola sa che al quarto anno sulla panchina del Manchester City non gli è più concesso sbagliare e che la Champions League è un obiettivo concreto da non fallire, anche se le rivali sono molte. Una, però, potrebbe essere estromessa proprio dagli inglesi visto l’1-2 dell’andata ottenuto al Bernabeu mesi fa, ma il tecnico catalano non si fida del Real Madrid ... Leggi su sportface

sportface2016 : #ManchesterCity, Pep #Guardiola: 'Se non vinco la #Champions avrò fallito' - bianca_caimi : RT @passione_inter: Il #ManchesterCity chiude per #Aké: si raffredda la pista legata a #Skriniar? - - passione_inter : Il #ManchesterCity chiude per #Aké: si raffredda la pista legata a #Skriniar? - - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?? Il #ManchesterCity ha chiuso l’affare Nathan #Aké ? A breve visite mediche e poi ufficialità #LBDV #LeBombeDiVlad #Cal… - passionepremier : E’ fatta per Aké al Manchester City! Visite mediche nei prossimi giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City Manchester City-Real Madrid dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Manchester City, Guardiola "Champions? Se non la vinco avrò fallito"

Pep Guardiola torna a parlare alle telecamere di Dazn in un'intervista esclusiva disponibile in piattaforma da venerdì, e non nasconde le ambizioni del suo Manchester City in Champions.

E'derby inglese per Koulibaly

05/08/2020 - Manchester City e Manchester United sulle tracce del difensore senegalese e quindi il futuro di Koulibaly potrebbe essere in Premier League. Diverse le indiscrezioni che parlano di un ...

Pep Guardiola torna a parlare alle telecamere di Dazn in un'intervista esclusiva disponibile in piattaforma da venerdì, e non nasconde le ambizioni del suo Manchester City in Champions.05/08/2020 - Manchester City e Manchester United sulle tracce del difensore senegalese e quindi il futuro di Koulibaly potrebbe essere in Premier League. Diverse le indiscrezioni che parlano di un ...