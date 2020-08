Manchester City, Guardiola ammette: “Se non vinco la Champions League avrò fallito..” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Pep Guardiola si prepara ad affrontare il Real Madrid nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Forte del 2-1 dell'andata ottenuto dal suo City al Bernabeu, il tecnico catalano ha parlato ai microfoni di DAZN del desiderio di trionfare nella competizione che, in passato, lo ha già visto alzare la coppa per ben due volte con il Barcellona.Guardiola: "Se non vinco la Champions League avrò fallito"caption id="attachment 937969" align="alignnone" width="667" Pep Guardiola (getty images)/caption"Bisogna vincere, perché non so cosa proverei nel vedere che ancora non è successo", ha ammesso Guardiola. "Ci ho provato il primo anno, il secondo, il terzo, il ... Leggi su itasportpress

