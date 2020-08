Manchester City, Guardiola alza l’asticella: “se non vinco la Champions avrò fallito. Zidane? Ha dimostrato tanto” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo il secondo posto conquistato in Premier League e a pochi giorni dal match di Champions League che vedrà il suo Manchester City affrontare il Real Madrid, rivale storico ai tempi del Barcellona, Pep Guardiola torna a parlare alle telecamere di DAZN (Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand) in un’intervista esclusiva disponibile in piattaforma da venerdì 7 agosto. Catherine Ivill/Getty ImagesL’allenatore catalano ripercorre la stagione appena trascorsa trovando spazio anche per affrontare una tematica comune: il Coronavirus, temibile avversario che ha modificato anche i meccanismi che ruotano intorno al mondo del calcio e che spera non andrà ad allontanare i tifosi, cuore pulsante di questo sport. A ... Leggi su sportfair

