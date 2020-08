Maltempo Marche: barca vela alla deriva al largo di Porto San Giorgio, salvati in sei (Di mercoledì 5 agosto 2020) Soccorso in mare della Capitaneria di Porto-Guardia costiera a otto miglia al largo di Porto San Giorgio ieri pomeriggio: salvati sei diportisti, tra i quali tre minorenni, su un’imbarcazione a vela da 50 piedi alla deriva in alto mare. Dopo la segnalazione al numero di emergenza 1530 la Sala Operativa della Capitaneria di Porto San Benedetto del Tronto ha disposto l’immediato intervento della unita’ Sar cp 843 di San Benedetto e della motovedetta Cp 727 dell’Ufficio Circondariale marittimo di Porto San Giorgio. La barca, a causa del repentino peggioramento delle condizioni meteo marine, era stata spinta verso l’alto mare e aveva ... Leggi su meteoweb.eu

