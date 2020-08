Maltempo al Sud, dov’è finita l’Estate? Nubifragi a Napoli, Salerno e Brindisi, alluvione lampo sul Gargano e tornado in Calabria [FOTO e VIDEO] (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Maltempo sta colpendo il Sud Italia come ampiamente previsto nei precedenti aggiornamenti del MeteoNotiziario di MeteoWeb. Un violento Nubifragio ha colpito Napoli nel pomeriggio: nel centro cittadino sono caduti circa 25mm di pioggia, ma nella zona nord della città partenopea spiccano i 54mm di Soccavo, i 40mm di Montedonzelli, i 36mm di Camaldoli e i 33mm di Capodimonte. In città durante il Nubifragio la temperatura è crollata a +16°C in pieno giorno, e la massima giornaliera non ha superato i +24/+25°C. Un Nubifragio ha colpito anche Salerno, con 30mm di pioggia e +18°C in pieno giorno. A Salerno la massima giornaliera è stata di appena +25°C. Ma la Regione più colpita dal Maltempo è ... Leggi su meteoweb.eu

SAN BENEDETTO - Il maltempo che ha martellato il centro-nord delle Marche si è spostato nella provincia di Ascoli. Questa mattina presto un vento molto forte ha spazzato la spiaggia di San Benedetto s ...

ROMA, 05 AGO - Il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse che prevede, dal mattino di domani, giovedì 6 agosto, il persistere di precipitazioni sparse, a p ...

