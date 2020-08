Mai più Troika. La lezione della Grecia: ecco perché abbiamo detto no al Mes (Di mercoledì 5 agosto 2020) "Mai più Troika". ecco perché la Grecia dice no al Mes. La sintesi la fa senza troppi giri di parole Miltiadis Varvitsiotis, ministro per le poliche Ue di Atene che sta ancora pagando l'austerity per il salvataggio del paese ellenico. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha detto no al fondo salva-stati per le spese sanitarie previsto dall'Unione europea per l'emergenza Covid. Il motivo? "abbiamo vissuto con il Mes per dieci anni. Il Meccanismo europeo di stabilità è stato fondato sul problema greco e abbiamo la conoscenza di cosa sia un memorandum. Non è una storia facile. L'Europa viene con tanta pressione". In sintesi: "No more Troika, questo sarebbe il titolo..." sintetizza Varvitsiotis in ... Leggi su iltempo

