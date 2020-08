Magliana, rompe il vetro e minaccia con un coltello un impiegato: arrestato 23enne romano (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA – A seguito di una segnalazione giunta al Nue 112, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 23enne romano, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di rapina aggravata, tentata estorsione e ricettazione. Come una furia, si è introdotto in un autosalone, in zona Magliana, e dopo aver infranto una vetrata e un televisore a suon di pugni, armato di un coltello ha minacciato un impiegato a cui ha anche sottratto il cellulare, per costringerlo a seguirlo presso uno sportello bancomat situato nelle vicinanze per prelevare del contante. L’inaspettata reazione della vittima ha fatto desistere il rapinatore dal suo intento che è stato costretto alla fuga. Poco dopo, sul posto sono giunte ... Leggi su ilcorrieredellacitta

