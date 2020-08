Mafia: sindaco Cinisi, ‘arresto figlio Badalamenti, mai abbassare la guardia’ (Di mercoledì 5 agosto 2020) Palermo, 5 ago. (Adnkronos) – ‘La vicenda di Leonardo Badalamenti è un monito per tutti: in Sicilia non bisogna abbassare la guardia, anche contro linguaggi e comportamenti”. Lo afferma Giangiacomo Palazzolo, sindaco di Cinisi (Palermo) e responsabile nazionale legalità di Azione commentando l’arresto da parte della Dia di Palermo di Leonardo Badalamenti figlio del boss Gaetano. Venerdì scorso, il figlio di don Tano si è reso protagonista “di un eclatante raid in una villa onfiscata al padre, morto nel 2004, e affidata al Comune di Cinisi”: ‘Mi sono dovuto misurare come primo cittadino con un atteggiamento violento e fuori da ogni regola, sembrava uno di quei film dove ad un ... Leggi su calcioweb.eu

