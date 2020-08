Mafia: Palermo, Polizia commemora agente Antonino Agostino (Di mercoledì 5 agosto 2020) Palermo, 5 ago. (Adnkronos) – La Polizia di Stato di Palermo ricorderà oggi l’agente Antonino Agostino ucciso da Cosa nostra il 5 agosto di 31 anni fa. Il poliziotto e la moglie Ida Castelluccio furono uccisi sul lungomare di Villagrazia di Carini (Palermo) da sicari giunti in moto. Per uno strano gioco del destino, la morte, per mano mafiosa, raggiunse la coppia in una fase di estrema felicità della loro vita: a conclusione di un momento di convivialità familiare, i coniugi avevano appena comunicato ai parenti di aspettare un figlio.Antonino Agostino fu raggiunto per primo dai colpi dei killer e morì quasi sul colpo, facendo scudo alla moglie. La donna, anch’ella colpita ... Leggi su meteoweb.eu

Palermo, 5 ago. (askanews) - Il figlio di don Tano Badalamenti il 22 maggio 2009 era già stato tratto in arresto in Brasile dal R.O.S dei Carabinieri nel corso dell'operazione Mixer - Centopassi ...

Mafia. Castellammare del Golfo, arrestato Leonardo Badalamenti. E' il figlio di Don Tano

In attesa dell'estradizione, Badalamenti è stato trasferito nel carcere Pagliarelli di Palermo. L'uomo, 60 anni ... in America nei primi anni ’80 per scampare alla guerra di mafia scatenata dai ...

