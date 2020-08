Mafia, arrestato Leonardo, figlio secondogenito del boss Tano Badalamenti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il figlio dell'ex boss di Cosa Nostra Tano Badalamenti è stato arrestato a Castellammare del Golfo, provincia di Trapani. Su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale emesso dall'autorità ... Leggi su tgcom24.mediaset

PALERMO (ITALPRESS) – La Direzione Investigativa Antimafia di Palermo, in collaborazione con lo SCIP e la polizia brasiliana, ha arrestato Leonardo Badalamenti ... anni ’80 per scampare alla guerra di ...Roma, 05 ago 08:39 - (Agenzia Nova) - Il figlio di Don Tano Badalamenti il 22 maggio 2009 era già stato tratto in arresto in Brasile dal R.O.S dei Carabinieri nel corso dell’operazione Mixer - ...