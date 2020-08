Mafia, arrestato il figlio del boss Tano Badalamenti (Di mercoledì 5 agosto 2020) TRAPANI - Il figlio dello storico boss di Cosa nostra Tano Badalementi è stato arrestato dalla Dia a casa della madre a Castellamare del Golfo, in provincia di Trapani. L'arresto di Leonardo ... Leggi su corrieredellosport

Palermo, 05 agosto 2020. La Direzione Investigativa Antimafia di Palermo coordinata dal II Reparto “Investigazioni Giudiziarie” della DIA, in collaborazione con lo SCIP e la polizia brasiliana, ha tra ...era fuggito in Brasile negli anni Ottanta per sfuggire alla guerra di mafia tra corleonesi per il controllo di Cosa Nostra. Nel 2009, era stato arrestato dai carabinieri del Ros in Brasile, insieme a ...