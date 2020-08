Mafia: arrestato da Dia figlio boss Tano Badalamenti, era latitante da tre anni (Di mercoledì 5 agosto 2020) Palermo, 5 ago. (Adnkronos) – Finisce a casa della madre, a Castellammare del Golfo (Trapani), la latitanza di Leonardo Badalamenti, figlio dello storico boss di Cinisi Tano Badalamenti. L’uomo che era ricercato dalla polizia brasiliana si faceva chianare Carlo Massetti. Ad arrestarlo la Direzione Investigativa AntiMafia di Palermo, coordinata dal II Reparto ‘Investigazioni Giudiziarie” della Dia, in collaborazione con lo Scip e la polizia brasiliana, ha arrestato Leonardo Badalamenti, 60enne, secondogenito di GaeTano ‘Tano’ Badalementii, storico boss di Cinisi e capo della Commissione di cosa nostra negli anni ’70, in esecuzione di un ... Leggi su meteoweb.eu

(askanews) - Leonardo Badalamenti assieme alla famiglia di origine compreso il padre Gaetano, riconosciuto in seguito mandante dell'omicidio di Peppino Impastato, aveva trovato rifugio in America nei ...Arrestato dalla Direzione Investigativa Antimafia Leonardo ... aveva trovato rifugio in America nei primi anni ’80 per scampare alla guerra di mafia scatenata dai Corleonesi per il controllo di cosa ...